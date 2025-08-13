В Башкирии еще один человек попал в реанимацию после отравления чачей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Житель Башкирии попал в реанимацию после отравления чачей с метанолом. Об этом заявил министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин в своем телеграм-канале.

Глава ведомства добавил, что 60-летнего мужчину опасным напитком угостила попутчица. После употребления алкоголя его в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу № 21.

С 8 августа продолжает лечение 30-летний мужчина, который также отравился некачественной чачей, напомнил Рахматуллин.

Кроме того, из-за употребления опасного алкоголя скончалось более 10 человек, в том числе 36-летняя жительница Уфы.

По информации официального представителя МВД России Ирины Волк некачественную чачу пострадавшие покупали на местном рынке "Казачий" в Сочи. Уточнялось, что им торговали две женщины в возрасте 30 и 76 лет.

В ходе расследования выяснилось, что продавщицы знали о несоответствии товара требованиям безопасности. Вследствие этого фигуранток дела арестовали до 4 октября.

Власти Сириуса, где находился рынок, также сообщили, что договор аренды с рынком "Казачим" расторгнут. В ближайшие три месяца участок должен быть освобожден от всех некапитальных сооружений.