В Уфе скончалась женщина, отравившаяся чачей с сочинского рынка

Фото: depositphotos/sudok1

36-летняя жительница Уфы, отравившаяся купленной на рынке в Сочи чачей, скончалась в больнице. Об этом заявили в региональном Минздраве, передает "Радио 1".

По данным ведомства, состояние женщины было крайне тяжелым, после употребления чачи она лишилась зрения. В результате лабораторных анализов врачи диагностировали отравление метанолом.

Ранее в Сочи арестовали двух местных жительниц по делу об отравлении людей алкоголем. 30-летняя женщина вместе со своей 71-летней напарницей знала, что продает не отвечающий требованиям безопасности алкоголь. Продукция была изготовлена неустановленными лицами кустарным способом и реализовывалась под видом "домашнего вина" и "чачи".

При этом на заседании следователь заявлял, что, по предварительным данным, погибли как минимум 10 человек.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщала, что алкоголь все пострадавшие купили на местном рынке "Казачий". По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".