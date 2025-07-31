Двухлетняя девочка отравилась неизвестным веществом в Красноярском крае

Фото: телеграм-канал "МВД 24"

Двухлетний ребенок отравился неизвестным веществом в Красноярском крае. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, девочка 2023 года рождения вместе с 8-летним братом и 6-летней сестрой гуляла на улице в частном секторе Канска. Когда дети вернулись домой, мать обратила внимание на плохое самочувствие дочери: ее тошнило, она теряла сознание.

В результате 30-летняя мать девочки позвонила в скорую помощь. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Информация об этом инциденте была передана из медучреждения в полицию вечером 30 июля.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Выяснилось, что до этого момента мать и 34-летний отец девочки не состояли на учете в ПДН.

Однако во время проверки сотрудники полиции выявили неудовлетворительные условия для воспитания детей в жилье родителей. Полицейские планируют принять процессуальное решение на основании результатов проверки.

Ранее 13-летний мальчик умер от отравления в Омской области. По версии СК, ребенок вместе с младшим братом был в гостях у бабушки в Калачинске. Тогда он почувствовал себя плохо. Через пару дней мальчик скончался, а его 5-летний брат был доставлен в больницу.

По данным СМИ, ребенок умер еще до прибытия скорой помощи. В соцсетях предположили, что он отравился арбузом. Однако силовики не подтвердили эту информацию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

