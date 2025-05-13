13 мая, 12:32Происшествия
Трехлетняя девочка умерла после посещения кафе в Ленобласти
Фото: телеграм-канал "Следком Ленинградской области"
3-летняя девочка скончалась в Ленобласти после посещения кафе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным ведомства, девочка умерла в больнице от отравления продуктами питания. Было установлено, что 9 мая сотрудники кафе в Лодейном Поле оказали услуги, которые не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья.
Возбуждено дело по подпунктам "б", "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека").
На место происшествия направилась следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи, сотрудники Роспотребнадзора, судмедэксперты и правоохранители.
Они продолжают проводить мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства и причины случившегося. Также была изъята документация и назначены судебные экспертизы. В ведомстве заявили, что деятельность кафе была приостановлена.
При этом, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона, девочка ела в кафе картошку. В Сети появились фотографии меню заведения, которое расположено на улице Гагарина. Там есть два вида картошки: айдахо (по-деревенски) и фри.
Ранее в Сочи семиклассник скончался от отравления неизвестным веществом. На месте происшествия был найден баллончик для портативной газовой горелки. По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело.
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