Обвиняемые по делу об отравлениях напитком "Мистер Сидр" частично признали вину

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Обвиняемые по делу о производстве напитка "Мистер Сидр", от отравления которым умерли 50 человек, частично признали вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из суда Красноглинского района Самары.

При этом в суде обвиняемый Анар Гусейнов не согласился с тем, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору. Аналогичную позицию занял второй обвиняемый Артем Айрапетян.

Уголовное дело против Гусейнова и Айрапетяна возбуждено по статье "Производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности массовую гибель людей". В предварительном слушании 25 февраля Гусейнов ходатайствовал в Красноглинский суд Самары о прекращении дела, однако в удовлетворении было отказано.

Об отравлении людей напитком "Мистер Сидр" стало известно в июне 2023 года. Массовые отравления зафиксировали в Самарской, Ульяновской, Курганской, Нижегородской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

Роспотребнадзор изъял из оборота 71,4 тысячи литров алкогольного напитка по всей территории страны. Позже предпринимателю Гусейнову и поставщику Айрапетяну предъявили обвинения.

Также в рамках дела были арестованы несколько фигурантов, обвиняемых в хищении метилового спирта со склада МВД, который позже поставлялся для производства сидра.