Путин подписал закон о штрафах до 300 тыс рублей за нарушения при производстве пива

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Владимир Путин подписал закон о штрафах до 300 тысяч рублей за нарушение требований к производству пива, пивных напитков, а также сидра, пуаре и медовухи. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

13 июля данный закон сразу во II и III чтениях приняла Госдума. Устанавливаемые документом нормы должны вступить в силу с 1 сентября текущего года.

Принятый закон за нарушение норм производства устанавливает для юрлиц штраф в размере от 100 до 150 тысяч рублей с конфискацией продукции, сырья и полуфабрикатов. При грубых нарушениях штраф может быть увеличен до 150–200 тысяч рублей с конфискацией продукции или приостановкой деятельности предприятия до 30 суток.

Между тем за производство или оборот указанных напитков без включения или внесения изменений в реестр их производителей должностных лиц начнут штрафовать на сумму от 35 до 50 тысяч рублей, юрлиц – от 200 до 300 тысяч рублей с конфискацией продукции или приостановкой деятельности до 60 суток.

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