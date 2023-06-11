Фото: телеграм-канал "Полиция Курганской области"

Первый случай гибели от отравления сидром зафиксировали в Курганской области. Об этом рассказала пресс-служба главы региона Вадима Шумкова.

Медики приложили все усилия для спасения отравившейся девушки. Специалисты консультировались с экспертами из Российской детской клинической больницы, главным внештатным анестезиологом РФ, а также с Российской медицинской академией последипломного образования.

"Пациентка, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи в начале недели в Курганскую областную детскую больницу имени Красного Креста с отравлением слабоалкогольным напитком, содержащим метанол, скончалась 11 июня", – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Там уточнили, что специалисты должны будут провести вскрытие. Однако проведенные анализы уже показали большое содержание метанола в крови.

Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр" были также выявлены в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На фоне этого СК РФ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинения по делу о массовом отравлении сидром были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции марки "Мистер Сидр".

Роспотребнадзор изъял из оборота более 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ после массового отравления граждан.

Россиян призывают быть осторожными при покупке слабоалкогольных напитков. Также граждан просят сообщать в Роспотребнадзор, если они знают о случаях продажи напитка марки "Мистер Сидр".

Ситуация с массовым отравлением сидром в РФ остается на личном контроле главы ведомства Анны Поповой.



Новую партию потенциально опасного "Мистера сидра" изъяли в Астрахани