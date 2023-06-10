Число погибших от отравления сидром в Нижегородской области возросло до 3

Фото: Следственный комитет Ульяновской области

Число погибших в Нижегородской области после употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" увеличилось до трех человек. Об этом глава регионального Минздрава Давид Мелик–Гусейнов написал в своем телеграм-канале.

"К сожалению, один из отравившихся суррогатным алкоголем скончался в реанимации. Врачи несколько дней боролись за жизнь пациента. Но прогрессирующая полиорганная недостаточность не оставила шансов", – сказано в сообщении.

По информации министра, сейчас в реанимации остается один пострадавший. Его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Случаи массового отравления алкогольным напитком марки "Мистер Сидр" были также выявлены в Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

В связи с произошедшим СК РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Обвинения по делу о массовом отравлении сидром в РФ были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции марки "Мистер Сидр".

МВД РФ в ходе расследования установило хищение спиртосодержащей жидкости с полицейского склада. Партия хранилась на складе с 2012 года после того, как была изъята в ходе проверочных мероприятий.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота более 70 тысяч литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ после массового отравления граждан.

Российские ведомства готовы начать новые проверки производителей алкогольных напитков

Колокольцев снял с должности замглавы МВД по Самарской области после отравлений сидром