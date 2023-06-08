МВД выявило хищение спирта со склада полиции по делу об отравлении сидром

Фото: Следственный комитет РФ

Министерство внутренних дел (МВД) РФ в ходе расследования дела о массовом отравлении граждан напитком "Мистер Сидр" установило хищение спиртосодержащей жидкости с полицейского склада. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"В результате полицейскими установлен факт хищения спиртосодержащей жидкости со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Данная партия хранилась на складе с 2012 года, после того как была изъята в ходе проверочных мероприятий", – говорится в сообщении.

Установить факт хищения удалось после проведения специальных мероприятий по выявлению каналов поступления в нелегальный оборот опасной для жизни человека продукции с содержанием спирта, а именно сидра марки "Мистер Сидр". В ходе мероприятий сотрудники правоохранительных органов организовали проверки магазинов, складов и транспорта.

Ранее сообщалось, что в связи с выявлением хищения спирта со склада полиции в Самаре глава МВД РФ Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова и начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" Александра Ремнева.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер Сидр" выявили уже в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На фоне произошедшего Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Обвинение по делу о массовом отравлении сидром в России предъявили самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции указанной марки.

Роспотребнадзор изъял из оборота 66,5 тысячи литров напитка марки "Мистер Сидр". Проверки торговых точек были организованы в регионах с отравившимися пациентами, а также в Москве и Подмосковье.



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