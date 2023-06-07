Росалкогольрегулирование изъяло в Нижнем Новгороде 53 тыс литров нелегального алкоголя

Фото: МВД России

Росалкогольрегулирование совместно с сотрудниками силовых ведомств в ходе проверок, проведенных в Нижнем Новгороде, изъяло 53 тысяч литров нелегальной алкогольной продукции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что в том числе пресечен оборот напитка "Мистер Сидр", употребление которого связывают с многочисленными отравлениями в ряде регионов. Продукция не была маркирована, не имела сопроводительных документов и не была проведена через ЕГАИС.

Всего изъяли свыше 5 тысяч литров алкогольной продукции в потребительской таре, а также 48 тысяч литров продукции в ПЭТ-кэгах. В проверках приняли участие сотрудники СК РФ по Нижегородской области и ОЭБиПК УМВД России по Нижнему Новгороду.

Кроме того, в Мордовии изъяли свыше 1,3 тысячи литров продукции торговой марки "Мистер Сидр", при этом в одном из образцов специалисты обнаружили метанол, сообщается на сайте регионального УМВД.

"Всего 6 июня полицейскими изъято 1 320 литров продукции. По изъятым образцам проведена физико-химическая экспертиза. В ходе производства исследования экспертами установлено, что в представленном напитке, изъятом из торговой точки, расположенной по улице Севастопольской в Саранске, имеется метанол. Содержание метилового спирта составило 3,6%", – отметили в ведомстве.

Случаи массового отравления сидром марки "Мистер сидр" выявили уже в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

На этом фоне Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Позже председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего продукции этой марки конфисковали в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"