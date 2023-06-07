Общее число пострадавших в РФ после отравления сидром достигло 96 человек

Фото: телеграм-канал "Полиция Курганской области"

Общее число пострадавших в результате отравления суррогатным сидром в российских субъектах достигло 96 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

В ведомстве выявили 30 случаев смерти после отравления этим напитком. Трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 29 – в тяжелом.

"На стационарном лечении в медицинских организациях Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 – средней степени тяжести, два – легкой степени тяжести", – передает РИА Новости сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, что врачи предоставили пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь. Было осуществлено 40 телемедицинских консультаций специалистами Сеченовского университета, Российской детской клинической больницы и Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова.

На этой неделе многие российские регионы охватили случаи массового отравления суррогатным сидром. Пострадавшие от марки алкогольного напитка "Мистер Сидр" были зафиксированы в Нижегородской, Самарской, Пензенской, Ульяновской и Курганской областях. Кроме того, пострадавших зафиксировали в Удмуртии и Чувашии.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела в российских субъектах в одно производство.

6 июня правоохранители предъявили обвинение предпринимателю из Самарской области, который был задержан в Ульяновске по этому делу.

Роспотребнадзор изъял из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасных напитков "Мистер Сидр". Больше всего продукции этой марки нашли в Курганской области, а также в республиках Удмуртия и Крым.

В России из оборота изъяли 37,6 тысячи литров "Мистера Сидра"