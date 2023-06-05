Фото: телеграм-канал "Прокуратура Самарской области"

Число пострадавших от отравления сидром в Самарской области выросло до семи, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Отмечается, что такое количество человек обратились в больницы.

Ранее сообщалось о госпитализации трех человек в Самарской области. Они находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии.

Первые случаи отравления сидром выявили в Ульяновской области, где напиток торговой марки реализовался в магазинах "Территория пива".

Как выяснилось позже, продукцию завозили в регион из Красноглинского района Самарской области. Сейчас на предприятии ведутся проверки.

После употребления сидра в Ульяновской области скончались 16 человек, всего пострадали 35. В Самарской области жертвами отравления стали две женщины. Еще два человека отравились в Удмуртии. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии.

Обстоятельства отравлений и случаев летальных исходов потребителей расследуют по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. В ходе выяснения причин следователи уже задержали индивидуального предпринимателя, предположительно, связанного с трагедией.



Число пострадавших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 35