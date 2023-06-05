СК начал проверку по факту отравления сидром 16-летней девушки в Димитровграде

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Управление СК РФ по Ульяновской области проводит доследственную проверку об отравлении сидром 16-летней девушки в Димитровграде, о котором ранее писал ряд СМИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По предварительной информации, девушка-сирота и ее родственница с 3 по 4 июня пили напиток марки "Мистер сидр". После этого подростка госпитализировали с отравлением неустановленным веществом. Сейчас девушка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц"). Подозреваемым является индивидуальный предприниматель из Самарской области, его задержали, назначен ряд судебных экспертиз, проводятся следственные действия.

5 июня стало известно о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области. Все пострадавшие покупали алкогольный напиток в местных магазинах "Территория пива", куда товар привозили из Красноглинского района Самарской области.

В результате отравления 9 человек погибли, 22 пострадали.

Более 20 человек из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром