Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 9

Фото: телеграм-канал "Следком"

Еще один человек, отравившийся в Ульяновской области сидром, скончался. Общее число погибших увеличилось до 9. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

По данным губернатора Ульяновской области Алексея Русских, в общей сложности от отравления сидром пострадали 22 человека. Он уточнил, что напиток "Мистер сидр" был произведен в Самарской области. Его привезли в 30-литровых кегах и продавали на розлив.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Кроме того, от отравления сидром скончались и две женщины в Новокуйбышевске Самарской области. По факту произошедшего следователи также возбудили уголовное дело.

Власти двух регионов призвали жителей отказаться от употребления сидра этой марки, а также сообщать о местах его продажи в правоохранительные органы.

Позже стало известно о двух случаях отравления сидром в Удмуртии. Местные власти рассказали, что молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии.

Следователи уже задержали подозреваемого по делу об отравлении сидром. Им оказался индивидуальный предприниматель из Самарской области.

СК России задержал подозреваемого по делу об отравлении сидром в Ульяновской области