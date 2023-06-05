Россиянка рассказала о своем состоянии после сидра, от которого скончались 9 человек

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На следующий день после того, как женщина из Димитровграда Ульяновской области выпила сидр, она почувствовала сильное недомогание, из-за чего не могла принимать пищу. Об этом сообщает "Газета.ру".

Женщина рассказала, что в ночь на 3 июня она отправилась вместе с компанией в магазин "Территория пива" на Гвардейской улице, где и приобрела напиток.

"Просто это был единственный магазин, который работал круглосуточно, поэтому нам с компанией пришлось туда идти. Мне взяли попробовать вот этот сидр персиковый на розлив, две полулитровые бутылочки. Пила только я одна. На следующий день мне было очень плохо. Не могла ничего съесть, давление скакало", – добавила она.

Женщина подчеркнула, что никаких подозрений внешний вид и вкус напитка не вызывали, а сама она пробовала его второй раз.

В сети магазинов "Территория пива" продавцы часто наливают покупателям несвежую продукцию, а также продают алкоголь несовершеннолетним, отметила пострадавшая.

"Просишь налить свежего пива, которое открывалось буквально за день, а тебе наливают, будто оно месяц уже стоит, с хлопьями. Продавцы тоже не всегда трезвые", – рассказала она.

Утром 5 июня стало известно о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области. Все пострадавшие покупали алкогольный напиток в местных магазинах "Территория пива", куда товар привозили из Красноглинского района Самарской области.

В результате отравления 9 человек погибли, 22 пострадали.

По факту произошедшего СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.

Помимо этого, в Новокуйбышевске Самарской области от отравления скончались две женщины. Еще два человека отравились в Удмуртии. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии.

Следователи уже задержали подозреваемого по делу об отравлении сидром. Им оказался индивидуальный предприниматель из Самарской области.



Более 20 человек из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром