14:58Происшествия
Россиянка рассказала о своем состоянии после сидра, от которого скончались 9 человек
Фото: depositphotos/maroti
На следующий день после того, как женщина из Димитровграда Ульяновской области выпила сидр, она почувствовала сильное недомогание, из-за чего не могла принимать пищу. Об этом сообщает "Газета.ру".
Женщина рассказала, что в ночь на 3 июня она отправилась вместе с компанией в магазин "Территория пива" на Гвардейской улице, где и приобрела напиток.
"Просто это был единственный магазин, который работал круглосуточно, поэтому нам с компанией пришлось туда идти. Мне взяли попробовать вот этот сидр персиковый на розлив, две полулитровые бутылочки. Пила только я одна. На следующий день мне было очень плохо. Не могла ничего съесть, давление скакало", – добавила она.
Женщина подчеркнула, что никаких подозрений внешний вид и вкус напитка не вызывали, а сама она пробовала его второй раз.
В сети магазинов "Территория пива" продавцы часто наливают покупателям несвежую продукцию, а также продают алкоголь несовершеннолетним, отметила пострадавшая.
"Просишь налить свежего пива, которое открывалось буквально за день, а тебе наливают, будто оно месяц уже стоит, с хлопьями. Продавцы тоже не всегда трезвые", – рассказала она.
Утром 5 июня стало известно о первых случаях отравления сидром в Ульяновской области. Все пострадавшие покупали алкогольный напиток в местных магазинах "Территория пива", куда товар привозили из Красноглинского района Самарской области.
В результате отравления 9 человек погибли, 22 пострадали.
По факту произошедшего СК завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
Помимо этого, в Новокуйбышевске Самарской области от отравления скончались две женщины. Еще два человека отравились в Удмуртии. Молодой человек и женщина находятся в критическом состоянии.
Следователи уже задержали подозреваемого по делу об отравлении сидром. Им оказался индивидуальный предприниматель из Самарской области.
Более 20 человек из Димитровграда и Ульяновска пострадали от отравления суррогатным сидром
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