Самарский суд арестовал сотрудника полиции, обвиняемого в хищении метанола со склада МВД

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Октябрьский районный суд Самары арестовал полицейского Ивана Гребенкина, которого обвиняют в хищении метилового спирта со склада МВД РФ, из него производился суррогатный сидр. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать в отношении Ивана Гребенкина меру пресечения в виде заключения под стражу", – огласила решение судья.

Ранее суд арестовал на два месяца Дмитрия Егорова, который является одним из обвиняемых в хищении метилового спирта в Самарской области.

До этого СК РФ попросил арестовать всех граждан, причастных к хищению метанола со склада.

Случаи массового отравления суррогатным сидром марки "Мистер Сидр" были выявлены в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.

СК завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил объединить уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одном производстве.

Обвинение по делу о массовом отравлении сидром в России были предъявлены индивидуальному предпринимателю Анару Гусейнову 6 июня.

После выявления случая хищения метилового спирта, глава МВД РФ Владимир Колокольцев освободил от должности замначальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова и начальника ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" Александра Ремнева.



Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр