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Число случаев отравления сидром в Ульяновской области возросло до 66
Фото: телеграм-канал "Следком"
Количество случаев отравления суррогатным сидром в Ульяновской области увеличилось до 66. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
"Общее число случаев выросло до 66. Из них число пациентов с летальным исходом – 21", – говорится в сообщении.
О первых случаях отравления суррогатным алкоголем стало известно 5 июня. По предварительным данным, причиной этому послужил напиток марки "Мистер Сидр".
Случаи массового отравления напитком этого бренда были зафиксированы в Нижегородской, Курганской, Самарской, Ульяновской областях, а также в Удмуртии и Чувашии.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил объединить все уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одно производство.
Обвинения по этому делу были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции марки "Мистер Сидр".
В свою очередь, Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 71,4 тысячи литров алкогольного напитка "Мистер Сидр" по всей территории РФ.
Роспотребнадзор проверил более 400 торговых точек, где могли продавать суррогатный сидр
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