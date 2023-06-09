14:23Происшествия
Второй случай отравления сидром выявили в Курганской области
Фото: телеграм-канал "Полиция Курганской области"
Роспотребнадзор выявил второй случай отравления метанолом после употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Курганской области. Информация об этом появилась на сайте регионального управления.
Отмечается, что пострадавший житель Шадринска находится в реанимации. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.
Первый случай отравления сидром из Самарской области зафиксировали в Курганской области 7 июня.
Случаи массового отравления сидром произошли в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, в Удмуртии и Чувашии.
Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил объединить все уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одно производство.
Обвинения по этому делу были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции марки "Мистер Сидр".
В свою очередь, Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 71,4 тысячи литров данного алкогольного напитка по всей территории РФ.
Число отравившихся суррогатным сидром в РФ выросло до 101
Читайте также