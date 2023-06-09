Второй случай отравления сидром выявили в Курганской области

Фото: телеграм-канал "Полиция Курганской области"

Роспотребнадзор выявил второй случай отравления метанолом после употребления алкогольного напитка "Мистер Сидр" в Курганской области. Информация об этом появилась на сайте регионального управления.

Отмечается, что пострадавший житель Шадринска находится в реанимации. Его состояние оценивают как средней степени тяжести.

Первый случай отравления сидром из Самарской области зафиксировали в Курганской области 7 июня.

Случаи массового отравления сидром произошли в Нижегородской, Самарской, Ульяновской областях, в Удмуртии и Чувашии.

Следственный комитет РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил объединить все уголовные дела по факту отравления сидром в российских субъектах в одно производство.

Обвинения по этому делу были предъявлены самарскому предпринимателю. Он является владельцем бизнеса по производству алкогольной продукции марки "Мистер Сидр".

В свою очередь, Роспотребнадзор изъял из оборота свыше 71,4 тысячи литров данного алкогольного напитка по всей территории РФ.

Число отравившихся суррогатным сидром в РФ выросло до 101