В Сочи школьник скончался от отравления неизвестным веществом

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В Сочи семиклассник скончался от отравления неизвестным веществом, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 21 апреля около 23:00 13-летний подросток находился на городской площади, где употребил неизвестное вещество, от которого потерял сознание и умер. На месте происшествия был найден баллончик для портативной газовой горелки.

По факту гибели школьника возбуждено уголовное дело, следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура. Кроме того, правоохранители дадут оценку работе образовательных учреждений и торговых точек, которые реализуют потенциально опасные газосодержащие товары детям.

Ранее в Уфе годовалый ребенок съел жевательный табак, пока находился под временной опекой прабабушки. Мальчика доставили в больницу, где оказали необходимую помощь. Его состояние оценивалось как среднетяжелое. Обстоятельства и причины случившегося устанавливала прокуратура.