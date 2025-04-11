Ребенок, проглотивший пакетик снюса в Уфе, попал с отравлением в больницу

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В Уфе годовалый ребенок проглотил пакетик, в котором находилось наркотическое вещество. Об этом сообщается в телеграм-канале пресс-службы прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, предположительно, 9 апреля мальчика доставили в больницу с отравлением. Ребенку оказали необходимую помощь, сейчас за ним наблюдают врачи. Его состояние оценивается как средне тяжелое, угрозы жизни нет, сообщили РИА Новости в местном Минздраве.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, ребенок съел жевательный табак, когда находился под временной опекой прабабушки. По предварительным данным, наркотическое вещество принес знакомый женщины.

Сейчас прокуратура устанавливает обстоятельства и причины случившегося.

"Прокуратура проверит условия проживания ребенка, даст оценку работы органов опеки и попечительства", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее подмосковные врачи извлекли из кишечника двухлетнего мальчика ключ от заводной игрушки. Ребенку сделали колоноскопию и обнаружили деталь в месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку. Ключ извлекли с помощью эндоскопической петли. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо. Его уже выписали из больницы.