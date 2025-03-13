В Челябинске арестована женщина, которая колола наркотики двухлетнему сыну

Фото: телеграм-канал "Челябинский Следком"

Правоохранители арестовали 31-летнюю жительницу Челябинской области, которая колола наркотическую смесь своему двухлетнему сыну. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Запрещенные вещества она неоднократно вводила ребенку через шприц, чтобы успокоить его и избавить себя от его периодических криков, указали в ведомстве.

В результате отравления наркотиками мальчик скончался в квартире одного из домов по Ремесленной улице города Миасса. Его тело обнаружили ночью 22 января.

Правоохранители возбудили дело об убийстве малолетнего, в рамках которого уже допросили мать в качестве обвиняемой. Также был назначен ряд судебных экспертиз. Следователи продолжают выполнять следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех деталей этого преступления, а также причин и условий, способствовавших его совершению.

В СК добавили, что у женщины есть еще трое малолетних детей, условиям проживания и воспитания которых, а также деятельности органов системы профилактики будет дана надлежащая правовая оценка в рамках другого возбужденного уголовного дела по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Ранее в Новосибирской области правоохранители возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности в отношении 24-летней женщины, которая не смогла спасти ребенка после его падения на пол.

Следствие считает, что нетрезвая мать была у себя дома, когда, спускаясь по лестнице, потеряла равновесие и выронила из рук малолетнего сына. Ребенок ударился головой об пол. После этого мать упала на него и придавила своим весом, спасти мальчика не удалось.