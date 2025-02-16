В Петербурге возбуждено дело после смерти ребенка в семье, отрицающей медицину

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу"

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 6-летнего мальчика в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

По версии следствия, 15 февраля бригада скорой помощи приехала по вызову в частный дом садоводства в Красносельском районе и зафиксировала смерть малолетнего ребенка. В связи с этим было возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд судебных экспертиз, включая медицинскую для того, чтобы выяснить причину смерти мальчика. Кроме того, сотрудники регионального СК проведут мероприятия, нацеленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Прокуратура Красносельского района взяла на контроль ход и результаты расследования дела, о чем сообщила пресс-служба ведомства.

Источник в экстренных службах рассказал в беседе с РИА Новости, что родители мальчика не признавали традиционную медицину и лечили ребенка настоями из трав, когда у него случались приступы, во время которых проявлялись боли в груди и потеря сознания.

Кроме того, ребенок не ходил в детсад и не был прикреплен к медучреждению. При этом, как уточник источник в разговоре с изданием, родители мальчика нигде не работают и живут на пособие в размере 3 тысячи рублей.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства смерти ребенка в Дагестане, которого после получения ожогов и госпитализации лечили с помощью альтернативной медицины.

По данным СМИ, ребенок опрокинул на себя чайник и получил ожоги. Родители мальчика отказались от стационарного лечения и отвели его к знахарям, которые использовали средства альтернативной медицины. Спустя несколько дней ребенок умер.

