Life.ru: россияне при выборе лекарств больше доверяют знакомым, чем врачам

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Среди опрошенных россиян 8% строго следуют рекомендациям врачей при выборе лекарств, в то время как 55% ориентируются на советы как медиков, так и знакомых. Еще 15% полностью доверяются интернет-экспертам и родным, сообщает Life.ru со ссылкой на соответствующее исследование.

Согласно полученным результатам, при покупке препаратов не по назначению врача россияне чаще всего обращают внимание на стоимость (62,8%), рекомендации фармацевтов (52,5%) и знакомых (23,9%), страну-производителя (19,6%). Большинство опрошенных предпочитают искать нужные медикаменты в традиционных аптеках (42%), тогда как онлайн-сервисами для этих задач пользуются лишь 7%, еще 29% совмещают оба способа. Однако эксперты предостерегли от покупки лекарств на маркетплейсах, где сложно контролировать условия хранения и доставки.

Замглавврача одного из медцентров Мария Осяева уточнила, что у препаратов есть противопоказания и ограничения к применению. Только врач может оценить состояние здоровья и подобрать медикаменты, подчеркнула она.

Кроме того, у респондентов спросили о содержимом домашних аптечек. Стало известно, что 61% опрошенных хранят в шкафу перевязочные материалы, а у 31% есть лекарства для сосудов и сердца. У 52% россиян есть термометр, а у 23% – препараты от простуды и витамины.

Как отметила Осяева, общая проблема большинства домашних аптечек – истекшие сроки годности. Обновлять содержимое аптечки нужно регулярно, а также без исключения иметь градусник, тонометр, перевязочные материалы, кровоостанавливающие препараты и антисептики, пояснила она.

"Содержимое домашней аптечки должно решать только две задачи: помочь дождаться прихода врача и не навредить при этом. Поэтому общее правило: средства в ней – самые простые и самые безопасные. Все остальное пусть лучше назначит доктор после уточнения диагноза", – добавил терапевт Александр Потиевский.

В 2023 году самыми распространенными лекарствами в домашней аптечке у россиян были таблетки от аллергии, сорбенты, ферменты, противодиарейные средства и препараты от боли в горле. В перечень наиболее необходимых лекарств также вошли жаропонижающие, деконгестанты, средства от спазмов и обезболивающие.