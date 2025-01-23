Столичный суд арестовал организатора сбыта поддельных лекарств

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Столичный суд арестовал организатора преступной группы, которая занималась сбытом поддельных лекарств. Об этом сообщает ГСУ Следственного комитета столицы в телеграм-канале.

Следователи установили, что группа из пяти человек, сотрудников фармацевтической фирмы, начала распространение контрафактных лекарственных средств не позднее ноября 2023 года. Они организовывали покупку незарегистрированных медикаментов за пределами страны и ввоз их в Россию.

Пресс-служба ведомства отметила, что сумма сбыта превышает 100 тысяч рублей. Правоохранители провели обыск в жилищах подсудимых и аптеках, откуда были изъяты лекарства. Их общая стоимость составила более 10 миллионов рублей.

Фигурантам предъявили обвинение по уголовной статье "Сбыт недоброкачественных медицинских изделий, совершенный в крупном размере".

Ранее спецслужбы выявили организованную двумя братьями сеть нелегальных аптек, распространявших фальсифицированные лекарства. Для этого мужчины арендовали нежилые помещения, расположенные возле образовательных учреждений в разных районах региона, и оборудовали их под видом аптек.

В результате четыре ребенка погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекший смерть несовершеннолетних". Три человека объявлены в розыск.