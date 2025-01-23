В Москве выявлена сеть аптек с контрафактными препаратами на 10 миллионов рублей

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

В Москве раскрыли сеть аптек, которая продавала контрафактные лекарства. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным ведомства, не позднее ноября 2023 года злоумышленники в рамках преступного сговора продавали в России незарегистрированные медикаменты. Покупались лекарства за границей, после чего ввозились в страну. Затем сотрудники одной из столичных фармацевтических фирм незаконно продавали контрафакт.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт недоброкачественных медицинских изделий, совершенный в крупном размере". Во время расследования дела была установлена причастность 5 лиц, которым уже предъявили обвинение.

Сотрудники столичного СК провели обыски по местам жительства обвиняемых, а также в аптеках, где изъяты контрафактные лекарства. По предварительным подсчетам, стоимость медикаментов составляет в общей сложности более 10 миллионов рублей.

"Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении организатора преступной группы меры пресечения в виде заключения под стражу", – заключили в ведомстве.

Ранее спецслужбы выявили организованную двумя братьями сеть нелегальных аптек, распространявших фальсифицированные лекарства. Для этого мужчины арендовали нежилые помещения, расположенные возле образовательных учреждений в разных районах региона, и оборудовали их под видом аптек.

В результате четыре ребенка погибли. Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекший смерть несовершеннолетних". Три человека объявлены в розыск.

