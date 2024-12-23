Две владелицы столичных аптек арестованы за подпольные продажи лекарств

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Два фармацевта были задержаны и арестованы за незаконную продажу сильнодействующего препарата в аптеках, расположенных на юге столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, владелицы двух аптек на Чертановской улице и улице Подольских курсантов продавали наркозависимым людям лекарства без рецепта и чека, а также без упаковки. Это, как подчеркнули в столичном МВД, является нарушением и говорит о признаках контрафактности продукции.

"Вместе с тем выявлено неучтенное хранение лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету", – сказано в сообщении.

Во время обыска оперативники изъяли свыше 300 блистеров общей массой более 1,4 килограмма. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта".

Ранее сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили организованную двумя братьями сеть нелегальных аптек, распространявших фальсифицированные лекарства, в том числе без соответствующих рецептов врачей. Для этого мужчины арендовали нежилые помещения, расположенные возле образовательных учреждений в разных районах региона, и оборудовали их под видом аптек. В результате четыре ребенка погибли.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекшего смерть несовершеннолетних". Три человека объявлены в розыск.

