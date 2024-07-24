На Кубани пресечена работа сети нелегальных аптек по сбыту фальсифицированных лекарств

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю выявили сеть нелегальных аптек, распространявших фальсифицированные лекарства, из-за которых погибли четыре ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет РФ по региону.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по статье "Сбыт организованной группой фальсифицированных лекарственных средств, повлекшего смерть несовершеннолетних". Три человека объявлены в розыск.

В СК установили, что не позднее 2023 года двое братьев создали организованную группу для распространения на территории Кубани фальсифицированных лекарств, в том числе без соответствующих рецептов врачей. Для реализации задуманного мужчины арендовали нежилые помещения, расположенные возле образовательных учреждений в разных районах региона, и оборудовали их под видом аптек.

Ранее Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке медицинских изделий с 1 сентября 2024 года. В число изделий вошли презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, инкубаторы для новорожденных, медицинские маски и другие.