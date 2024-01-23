Минпромторг планирует внедрить блокировку продажи нелегальных или просроченных лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минпромторг РФ планирует распространить механизм блокировки продажи просроченных и нелегальных товаров на медизделия и лекарства, сообщила замглавы Минпромторга РФ Екатерина Приезжева, которую цитирует ТАСС.

Она напомнила, что с февраля по август 2023 года министерство проводило эксперимент по блокировке продажи нелегальных или просроченных товаров. Замминистра подчеркнула, что крупные розничные сети уже внедрили у себя эту технологию, не дожидаясь, пока это станет обязательным требованием.

В ноябре 2023 года правительство РФ решило распространить механизм на 12 групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Среди них – табак, молочная продукция и вода. Механизм будет вводиться поэтапно с 1 апреля. Постепенно его планируют распространить и на другие группы товаров.

В конце прошлого года вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, который запретит продажу нелегальных и просроченных лекарств на основании данных системы маркировки.

Григоренко дал поручение разработать данный нормативный акт ради дополнительной защиты потребителей. На данный момент этот вопрос прорабатывают федеральные органы исполнительной власти, проект должен быть разработан до 12 февраля 2024 года.

Изменения в законодательстве позволят исключить техническую возможность продажи украденных из медицинских учреждений лекарств.

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