В России заблокируют продажи просроченных и украденных лекарств

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Вице-премьер России Дмитрий Григоренко поручил Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект постановления правительства, который запретит продажу нелегальных и просроченных лекарств на основании данных системы маркировки. Об этом сообщает РБК.

Григоренко дал поручение разработать данный нормативный акт ради дополнительной защиты потребителей. На данный момент этот вопрос прорабатывают федеральные органы исполнительной власти, проект должен быть разработан до 12 февраля 2024 года.

Изменения в законодательстве позволят исключить техническую возможность продажи украденных из медицинских учреждений лекарств. В Минздраве отметили, что и согласно действующему законодательству реализация фальсифицированных, контрафактных, а также недоброкачественных лекарств запрещена, однако готовы принять участие в обсуждении механизма запрета продажи лекарств на основании информации, содержащейся в системе мониторинга.

Уточняется, что для блокировки продажи просроченных лекарств будет достаточно обновить программное обеспечение системы маркировки "Честный знак".

Ранее сообщалось, что кабмин РФ отложил до 1 декабря 2024 года вопрос введения обязательной маркировки молочной продукции для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов. Это позволит предпринимателям увеличить автоматизацию производства, а также даст время для подготовки к дальнейшей обязательной маркировке.

До этого в Минпромторге России сообщили, что в декабре 2023 года или весной 2024 года в стране могут начать маркировать косметику и бытовую химию. Сейчас ведомство ведет переговоры об этом с представителями бизнеса. Маркировка товаров начнется в рамках эксперимента.

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