В Минпромторге РФ заявили, что косметику могут начать маркировать в декабре

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Маркировка косметики и бытовой химии обсуждается с бизнесом и может начаться в декабре текущего года или весной 2024 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы Минпромторга РФ Екатерину Приезжеву.

Она напомнила, что в ближайшее время также планируется начать маркировать еще некоторые категории товаров. С 15 октября – технические средства реабилитации, с 1 ноября – радиоэлектронику, с 1 декабря – детские игрушки.

"Это пока проекты, и мы сейчас активно с отраслевым сообществом это обсуждаем", – поделилась Приезжева.

По ее словам, хотелось бы, чтобы сроки были комфортными. Эксперимент добровольный и бесплатный, напомнила она.

Отмечается, что большая часть товаров для маркировки выбиралась в соответствии с поручением Владимира Путина, который говорил, что в итоге маркироваться должны все потребительские товары. Некоторые предложило бизнес-сообщество. Так, спортивное питание стало логическим продолжением маркировки биологически активных добавок, вторым этапом, заключила замминистра.

В конце сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил о планах начала маркировки косметики и бытовой химии в РФ. Он обратил внимание, что в стране уже успешно маркируют ряд товаров. По его словам, можно считать, что процедура маркировки "поставлена на поток".

До этого Минфин предложил маркировать табак при помощи учетно-контрольных спецмарок из-за ожидаемой отмены "бумажной" маркировки такой продукции и переходом к ее цифровому формату.

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