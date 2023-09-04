Минфин предложил маркировать табак с помощью спецмарок

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Министерство финансов Российской Федерации предложило маркировать табак при помощи учетно-контрольных спецмарок из-за ожидаемой отмены "бумажной" маркировки такой продукции и переходом к ее цифровому формату, следует из проекта федерального закона, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

"Внести в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации… следующие изменения:… 2) в абзацах первом и втором пункта 1 статьи 186 слова "акцизными марками" заменить словами "федеральными специальными марками и учетно-контрольными специальными марками", – отмечается в документе.

Авторы документа пояснили, что под учетно-контрольными спецмарками предполагаются исключающие возможность подделки и повторного использования средства идентификации. Проект предполагает, что марки будут наноситься на упаковку табачной и подакцизной никотиносодержащей продукции для сохранения полномочий по администрированию сумм акцизов в отношении ввозимых из стран-членов Евразийского экономического союза указанных товаров органами таможни.

Уточняется, что марки должны быть введены для контроля за правильным определением налоговой базы по акцизам табачной и никотиносодержащей продукции.

"В случае если определенный налогоплательщиком размер налоговой базы меньше объема реализованной продукции по данным государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации (ГИС МТ), налоговая база определяется по данным ГИС МТ", – пояснили авторы проекта.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2024 года, но не раньше чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам.

В конце августа сообщалось, что продажу вейпов с ароматизаторами запретят в России с марта 2024 года.

В перечне содержатся пищевые ароматизаторы, в числе которых есть фрукты, овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица, патока, мед, стевия и другие. Помимо этого, в список вошли добавки, повышающие энергию и умственную и физическую работоспособность, в частности кофеин и таурин.