Вейпы с пищевыми добавками запретят в РФ с марта 2024 года – СМИ

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Продажу вейпов с ароматизаторами запретят в России с марта 2024 года. Об этом сообщает газета "Известия".

В начале осени правительство наделят правом определять перечень таких добавок. Соответствующий список подготовил Минздрав РФ.

В перечне содержатся пищевые ароматизаторы, в числе которых есть фрукты, овощи, ваниль, пряности, имбирь, корица, патока, мед, стевия и другие. Помимо этого, в список вошли добавки, повышающие энергию и умственную и физическую работоспособность, в частности кофеин и таурин.

Против включения в перечень запрещенных веществ пищевых ароматизаторов выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Фактически это приведет к запрету оборота вейпов, поскольку ароматизаторы являются их неотъемлемой частью, их используют при производстве 100% жидкостей для электронных систем доставки никотина (вейпов)", – сообщили в Ассоциации.

По данным АКОРТ, ограничение коснется совершеннолетних потребителей вейпов в РФ в количестве 4,5 миллиона человек. Там считают, что мера может привести к ухудшению их здоровья, поскольку на рынке появится нелегальная продукция.

В свою очередь, член Координационного совета по борьбе против табака Виктор Зыков отметил, что подобный вид доставки никотина вызвал популярность именно из-за ароматизаторов. Он пояснил, что потребление вейпов приводит к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышает вероятность развития астмы и других.

"Тем более ароматизаторы не относятся к основным составляющим никотиносодержащей жидкости. Главные компоненты – никотин, глицерин и другие. В связи с этим выпуск жидкостей без ароматизаторов не должен составить проблем", – отметил Зыков.

Ранее аналитики платформы "Такском" выяснили, что в 2023 году в России на 31% упали продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов. Цена табачных изделий при этом в текущем году выросла на 12%.

