18:29Экономика
В компании Philip Morris заявили о намерении отказаться от выпуска сигарет
Фото: ТАСС/Pius Koller
Табачная компания Philip Morris планирует постепенно отказаться от выпуска обычных сигарет, предложив потребителям альтернативу в виде менее вредных изделий. Об этом заявил глава немецкого подразделения компании Маркус Эссинг.
"Мы хотим к 2025 году убедить более 40 миллионов курильщиков во всем мире использовать альтернативные варианты, содержащие меньше вредных веществ", – цитирует его Bild.
По словам Эссинга, это соответствует примерно половине от всего оборота. В частности, среди продуктов присутствует система нагревания табака IQOS.
Вместе с тем глава подразделения табачной компании обратил внимание, что обычные сигареты начинают устаревать, поэтому отказаться от их производства концерн планирует "как можно скорее".
Ранее аналитики платформы "Такском" выяснили, что в 2023 году в России на 31% упали продажи сигарет, электронных нагревателей табака, стиков и вейпов. Цена табачных изделий при этом в текущем году выросла на 12%.
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