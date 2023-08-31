Роскачество признало творожные сыры на российских прилавках безопасными

Фото: 123RF/indianfoodimages

Роскачество исследовало творожный сыр 20 популярных торговых марок, сообщает RT.

Продукцию проверяли по 148 показателям качества и безопасности. Среди исследованных торговых марок девять изготовлены по ГОСТ, еще девять – по техническим условиям или стандартам организации. У товаров двух марок документ не указан, поскольку они изготовлены за рубежом.

Исследование показало, что на российский знак качества претендует продукция пяти торговых марок: "Тысяча озер", "ВкусВилл", Hochland, Almette и President. Ее исследовали на содержание микотоксинов, пестицидов и антибиотиков.

Выяснилось, что ни в одном образце отклонений по этим показателям нет. Не обнаружили там и токсичный меламин, с помощью которого производитель мог бы заменить молочный белок.

Также проверялась свежесть продукта. Этот показатель определялся по титруемой кислотности – она растет по мере развития в молоке микроорганизмов во время хранения. Небольшие превышения выявили в творожном сыре трех торговых марок, но они изготовлены не по ГОСТу, поэтому нарушением это не является. В то же время претендовать на российский знак качества эта продукция не может.



Нарушений также не выявили по содержанию молочного жира, массовой доле молочного белка и наличию фитостеринов. Это говорит о том, что для творожного сыра использовалось натуральное молочное сырье.

Творожный сыр может содержать стабилизаторы – каррагинан, крахмал и другие. В итоге крахмал обнаружили в продукции пяти торговых марок, хотя в двух из них он не был заявлен в составе. В составе 12 марок указали каррагинан, но ни в одной из них его не выявили.

В продукции двух торговых марок обнаружили повышенное содержание фосфатов. Отмечается, что это безвредно для организма, но информация о фосфатах должна быть отражена на маркировке.

В ходе исследования в товарах двух торговых марок выявили сорбиновую кислоту, хотя на маркировке ее не было. В продукции еще двух марок этот консервант также присутствовал, но был отмечен на маркировке.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что ореховое молоко помогает разжижать кровь. По ее словам, такой напиток можно сделать в домашних условиях.

Как объяснила Мухина, после замачивания орехов их необходимо измельчить в блендере вместе с водой. Так и получится растительное молоко, резюмировала она.

Эксперт рассказала, как выбрать растительное молоко в магазине