Диетолог назвала напиток, способствующий улучшению сна

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В последнее время в Сети набирают популярность рецепты так называемого лунного молока, которое, как уверяют пользователи, помогает улучшить сон. О том, какие ингредиенты могут входить в состав напитка, в интервью радио Sputnik рассказала диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

"Основой напитка является теплое молоко. Его белковая составляющая действительно способна вызвать ощущение, что мы расслабляемся и успокаиваемся. Белок перед сном хорош еще и тем, что он активно участвует в процессах регенерации, которые запускаются в организме ночью", – пояснила специалист.

По ее словам, допускается использование и растительного молока, но не любого. Например, банановое молоко не подойдет из-за большого содержания сахара. Также лучше отказаться от вариантов на основе риса или орехов.

Вторым частым ингредиентом "лунного молока" является мед. Тем не менее, отмечает Матыскина, из-за наличия в нем глюкозы и фруктозы он может дать не успокаивающий, а бодрящий эффект. Если и добавлять мед, то не больше чайной ложки, советует диетолог.

Усилить успокаивающий эффект напитка помогут различные специи, пряности и травы. Тут предпочтение лучше отдать мяте, ромашке или лаванде.

При этом "лунное молоко" может подойти не всем, замечает Матыскина. Например, воздержаться от него следует диабетикам, а также тем, кто сидит на диете. В целом специалист рекомендует не употреблять этот напиток больше 2–3 раз в неделю.

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