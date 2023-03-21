Диетолог перечислила продукты, которые мешают заснуть пожилым людям

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Тонизирующие напитки, а также тяжелая жирная и жареная пища могут помешать заснуть пожилым людям. Об этом Москве 24 рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Возрастной категории граждан не рекомендуется употреблять перед сном чай или кофе. Дело в том, что эти напитки обладают бодрящим эффектом, пояснила эксперт.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Слишком жирная, жареная, калорийная пища, например, с майонезными заправками, перегружает желудочно-кишечный тракт. Эти продукты будут нарушать сон пожилого человека, так как в ночное время пищеварительная система продолжит работать.

В идеале последний прием пищи должен быть не позднее чем за 3–4 часа до сна. "Непосредственно за полчаса до сна можно выпить полстакана кисломолочного напитка или съесть йогурт без добавок и сахара", – уточнила Русакова.

Также перед сном лучше не пить воду, поскольку она будет нагружать почки. "Человек может просыпаться, чтобы сходить в туалет. И не каждый после этого способен потом уснуть. Поэтому любые напитки все же стоит употреблять в активную фазу дня, чтобы продукты выделения могли своевременно выйти", – заключила специалист.

Ранее была названа идеальная продолжительность сна для возрастной категории граждан. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, ночной отдых пожилых людей должен составлять 7–8 часов. Для улучшения качества сна перед походом в кровать необходимо умерить активность. Кроме того, рекомендуется ложиться спать в одно и то же время.



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