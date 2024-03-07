07 марта, 20:33Экономика
Минпромторг РФ предложил начать эксперимент по маркировке медизделий с 1 сентября
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке медицинских изделий с 1 сентября 2024 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.
"С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года планируется проведение в Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий", – говорится в сообщении.
В число изделий вошли презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, инкубаторы для новорожденных, медицинские маски и другие.
Ранее стало известно, что Минпромторг планирует внедрить блокировку продажи нелегальных или просроченных лекарств. До этого министерство проводило эксперимент по блокировке продажи нелегальных или просроченных товаров. В ноябре 2023 года правительство РФ решило распространить механизм на 12 групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке.
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