Минпромторг РФ предложил начать эксперимент по маркировке медизделий с 1 сентября

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Минпромторг России предложил провести эксперимент по маркировке медицинских изделий с 1 сентября 2024 года. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

"С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года планируется проведение в Российской Федерации эксперимента по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий", – говорится в сообщении.

В число изделий вошли презервативы, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, инкубаторы для новорожденных, медицинские маски и другие.

Ранее стало известно, что Минпромторг планирует внедрить блокировку продажи нелегальных или просроченных лекарств. До этого министерство проводило эксперимент по блокировке продажи нелегальных или просроченных товаров. В ноябре 2023 года правительство РФ решило распространить механизм на 12 групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке.

