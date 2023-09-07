Названы самые необходимые лекарства для домашней аптечки

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Самыми распространенными лекарствами при сборе домашней аптечки у россиян стали таблетки от аллергии, сорбенты, ферменты, противодиарейные средства и препараты от боли в горле. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на аналитиков компании BestDoctor, которые провели анализ онлайн-корзин граждан РФ.

В перечень наиболее необходимых лекарств также вошли жаропонижающие, деконгестанты, средства от спазмов и обезболивающие. В основном их продают без рецепта, поэтому они составляют базовый набор препаратов, требуемых для оказания первой помощи. В среднем на распространенные среди россиян лекарства тратится около 1 235 рублей.

Врач-терапевт BestDoctor Юлия Миронова рассказала, что жаропонижающие и обезболивающие нужны для того, чтобы сбить высокую температуру и уменьшить болевые ощущения в организме. Сорбенты, по ее словам, необходимы для выведения из желудочно-кишечного тракта вредных веществ. Также она добавила бы в аптечку антигистаминные, которые эффективно борются с симптомами аллергии (чихание, зуд, слезотечение), а спазмолитические и противодиарейные средства потребуются на случай кишечных расстройств.

Ранее сообщалось, что рецептурные препараты с 1 сентября 2023 года начнут продавать в аптеках по новым правилам. Теперь провизор будет вносить в специальную систему мониторинга информацию о рецептах на льготные лекарства и вещества, отпускаемые дистанционно.

В Минздраве новые требования назвали техническими. В ведомстве заверили, что они не приведут к дефициту лекарств в аптеках.

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