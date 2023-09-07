Лор рассказал, как правильно лечить кашель

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Чтобы вылечить кашель, важно выбрать правильное лекарство. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Как он утверждает, нужно выбрать эффективные препараты, а это уже будет зависеть от типа кашля – сухого или влажного.

Отоларинголог также добавил, что кашель не всегда необходимо лечить противокашлевыми лекарствами, поскольку такие препараты блокируют отхаркивание.

"Если кашель провоцирует мокрота, то первым действием ее нужно разжижить, а второй препарат должен уменьшать количество мокроты. То есть здесь понадобятся отхаркивающие, смягчающие и увлажняющие средства, вплоть до небулайзеров", – отметил Зайцев.

По его словам, если кашель сухой, то необходимо устранять воспаление. Тогда, утверждает специалист, нужно выбрать противокашлевое лекарство.

"Кашляя, человек еще сильнее воспаляет заднюю стенку глотки и надрывает ее, вплоть до кровотечения и разрыва слизистой, повышается внутричерепное давление. Поэтому назначаются противокашлевые препараты вместе с антисептиками и, возможно, антибиотиками", – сообщил специалист.

Если у человека появляется кашель, то необходимо посоветоваться с врачом, а не выбирать самостоятельно препараты, добавил Зайцев.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что инжир может быть полезен при лечении кашля, так как имеет бактерицидное, противовоспалительное свойство. Также инжир содержит полезные микроэлементы, среди которых калий и магний.

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