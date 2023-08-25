Врач назвала лучший продукт для лечения кашля

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Инжир может быть полезен при лечении кашля. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Инжир очень полезен как бактерицидное, противовоспалительное средство. Поэтому раньше, когда не было каких-то муколитических аптечных препаратов (лекарств, которые разжижают мокроту и облегчают ее выведение. – Прим. ред.), активно использовали инжир", – отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Инжир размачивают в молоке, а потом пьют теплое молоко именно с инжиром. Очень хорошо отходит мокрота, уменьшается кашель, человек быстрее выздоравливает.

Также инжир содержит полезные микроэлементы, среди которых калий и магний. "Калий обуславливает мочегонный эффект, укрепляет сердечную мышцу и понижает давление. Магний тоже понижает давление, успокаивает сердечно-сосудистую и нервную системы", – говорит Соломатина.

Фосфор в составе плода улучшает состояние ногтей и интеллектуальную активность, а витамины группы B укрепляют нервную систему.

"В инжире достаточно много клетчатки. Поэтому он улучшает перистальтику, выводит различные токсичные вещества, радионуклиды, забирает на себя избыток жиров и сахаров", – заключила специалист.

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