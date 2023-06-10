Врач предупредила об опасности употребления немытых сухофруктов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Употребление немытых сухофруктов увеличивает нагрузку на печень, негативно влияет на состояние слизистой желудка и может стать причиной заражения паразитами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Чтобы сухофрукты выглядели привлекательно для покупателей и долго хранились, их обрабатывают различными веществами. В частности, фунгицидами, противогрибковыми препаратами, сернистым газом и каустической содой.





Елена Соломатина врач-диетолог Сухофрукты нужно обязательно хорошо промывать, иначе каустическая сода, которой обработан продукт, станет разъедать слизистую желудка. Из-за сернистого газа начнет страдать печень, потому что она будет выводить накопленные излишки серы из организма.

"К тому же на поверхности немытых сухофруктов может быть пыль и кусочки эпителия. По продукту могут ползать мухи, которые являются переносчиками различных заболеваний: инфекционных, паразитарных, каких угодно", – предупредила Соломатина.

Специалист посоветовала выбрать менее привлекательные сухофрукты и обязательно мыть их перед употреблением. "Лучше покупать неказистые на первый взгляд сухофрукты. Тот же чернослив стоит брать серый, а не ядрено черный. Пусть курага будет сморщенная и не блестящая. Такие продукты практически ничем не обрабатываются", – заключила специалист.

Ранее был назван самый полезный вид сухофруктов для возрастной категории граждан. Пожилым людям рекомендуется употреблять курагу, поскольку в ней присутствует большое количество бета-каротина. Последний нужен для нормальной работы зрения, иммунитета и роста новых тканей. Кроме того, в этом сухофрукте много калия, который удаляет из организма излишки жидкости. Также он укрепляет сердечную мышцу.

