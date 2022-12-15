Диетолог рассказала, как есть сладкое и не толстеть

Фото: depositphotos/amoklv

Все, кто ведет здоровый образ жизни, знают о пагубном влиянии сладостей на фигуру, однако, если выбирать десерты с умом, отказываться от них не обязательно. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога Елену Соломатину.

"Сладости – это удовольствие. Но их нужно употреблять дозированно. Чтобы эти удовольствия были не только вредными, но и полезными, необходимо правильно выбирать десерты", – объяснила специалист.

При выборе лакомства, считает Соломатина, лучше всего отдать предпочтение фруктам и сухофруктам. Также подойдут пастила и зефир. Но важно, чтобы в их составе основным компонентом было именно яблочное пюре, а сахар и его заменители отсутствовали.

Еще один вариант – черный шоколад. Он полезен для организма, в частности защищает сердечно-сосудистую систему. При этом во время употребления его следует рассасывать, а не жевать. Не обязательно отказываться и от некоторых видов печенья, например овсяного.

Кроме того, полезные сладости можно готовить самостоятельно. Дома без проблем можно сделать конфеты из орехов или мармелад, при этом в последний следует добавить агар-агар, пектин или желатин, подытожила диетолог.

Ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, как есть пельмени и не набирать вес. Она рекомендовала употреблять их не более чем дважды в неделю в количестве 10–15 штук, при этом важно закусывать их овощами.



"ГОСТ шоу": десерты без сахара

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!