Диетолог рассказала, как есть пельмени без вреда для фигуры

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Есть пельмени и при этом не набирать вес помогут два простых правила, рассказала Москве 24 кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

По ее словам, популярность этого продукта значительно возрастает в период холодов, поскольку пельмени помогают согреться. Однако злоупотреблять этим блюдом не рекомендуется. "Если есть их в большом количестве, будет превышение по калорийности. В дальнейшем это приведет к набору веса", – рассказала специалист.

Чтобы избежать неприятных последствий, диетолог советует соблюдать определенные правила.





Дарья Русакова кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Лучше есть где-то 10–15 штук среднего размера два раза в неделю. Желательно при этом употреблять овощи. Тогда пельмени будут лучше перевариваться.

Ранее в Роскачестве рассказали, как выбрать качественные пельмени. По словам экспертов, в них должно быть всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, мука, вода и яйца. В ведомстве предупредили, что формулировка "специи" в составе очень размыта, так как вместе с ней производители могут добавлять усилители вкуса и ароматизаторы.



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