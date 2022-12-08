В России улучшилось качество пельменей – Роскачество

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Большинство российских производителей пельменей смогли за год исправить ситуацию с качеством продукции, рассказал глава Роскачества Максим Протасов.

Он отметил, что практически все изготовители прошли диагностику качества процессов, которые ранее вызывали сложности. Кроме того, были решены вопросы с сырьем.

"Производители пельменей сделали серьезные выводы. <...> Более чем в 72% случаев эту ситуацию (с качеством. – Прим. ред.) мы сумели поправить", – сказал Протасов в интервью РИА Новости.

Глава Роскачества добавил, что также исправились и производители мясной продукции. Он напомнил, что два года назад потребителей волновало качество колбасы и сосисок. В настоящее время, указал Протасов, скорректированы маркировка и рецептура. Также выросло качество самого сырья.

В прошлом году Протасов сообщал, что пельмени вошли в список самых некачественных социально значимых товаров в России, производители которых чаще других нарушали правила хранения и производства продукта.

В 2019 году Протасов указывал, что на прилавках российских магазинов нет пельменей, которые достойны "Знака качества", поскольку проверка выявила ряд нарушений. В мясе нашли остатки антибиотиков, а заявленные на этикетке ингредиенты были заменены более дешевыми аналогами.



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