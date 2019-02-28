Роскачество рассказало, как выбрать лучшие пельмени

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Эксперты Роскачества не нашли вредных веществ в пельменях российского производства. Об этом сообщается на сайте организации.

Проверку прошли замороженные пельмени 48 торговых марок. В подборку вошла продукция стоимостью от 90 до 640 рублей за 1 килограмм.

"В исследованных торговых марках эксперты не обнаружили ГМО, тяжелых металлов, пестицидов, а также недопустимых количеств полифосфатов, а также листерий и сальмонелл, консервантов: сорбиновой и бензойной кислоты, нитрита натрия", – рассказали эксперты, добавив, что в 16 случаях наблюдались отклонения по микробиологическим показателям.

В частности, у пельменей "Снежана" ("Детские") обнаружили повышенное количество микроорганизмов. В продукции марки "Своими руками. Карапузы" нашли бактерии кишечной палочки, незаявленные ДНК свинины и повышенное количество жира. В "Сальникове" оказалось на 10 процентов меньше белка, чем того требует ГОСТ.

В десятку лучших вошли марки "Сибирская коллекция", "Дымов", "Цезарь", "Останкино. Папа может", "Ермолино", "Мираторг", "ВкусВилл", "Атяшево", "ДобрынинЪ", "Уральские пельмени".

Ранее в Роскачестве объявили, что на прилавках российских магазинов нет пельменей, которые достойны "Знака качества". Среди выявленных нарушений – остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе.

Эксперты рассказали, как выбрать качественные пельмени и как их правильно хранить. Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца. Формулировка "специи" в составе очень размыта: вместе с ней производители могут добавлять в состав усилители вкуса и ароматизаторы. Клетчатки и крахмала не должно быть ни в фарше, ни в тесте.

Пельмени должны быть рассыпчатыми в пачке, слипшийся товар может говорить о нарушении условий хранения.

Перед покупкой пельменей важно обратить внимание на срок годности. Максимальный срок хранения – 6 месяцев при температуре не более -10 градусов. Для тех, кто следит за фигурой, порция пельменей не должна превышать 10 штук – в них примерно 300 килокалорий.