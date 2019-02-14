Роскачество забраковало все магазинные пельмени

На прилавках российских магазинов нет пельменей, которые достойны "Знака качества". Такое заявление сделал руководитель Роскачества Максим Протасов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Среди выявленных нарушений – остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе.
"Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю", – цитирует ТАСС главу Роскачества.
Ранее эксперты рассказали, как выбрать качественные пельмени и как их правильно хранить. Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца. Формулировка "специи" в составе очень размыта: вместе с ней производители могут добавлять в состав усилители вкуса и ароматизаторы. Клетчатки и крахмала не должно быть ни в фарше, ни в тесте.
Пельмени должны быть рассыпчатыми в пачке, слипшийся товар может говорить о нарушении условий хранения.
Перед покупкой пельменей важно обратить внимание на срок годности. Максимальный срок хранения – 6 месяцев при температуре не более -10 градусов. Для тех, кто следит за фигурой, порция пельменей не должна превышать 10 штук – в них примерно 300 килокалорий.
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