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12:47

Роскачество забраковало все магазинные пельмени

экономика

12:47

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Фото: ТАСС/Сергей Коньков

На прилавках российских магазинов нет пельменей, которые достойны "Знака качества". Такое заявление сделал руководитель Роскачества Максим Протасов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Среди выявленных нарушений – остатки антибиотиков в мясе и подмена заявленных на этикетке ингредиентов более дешевыми аналогами, а также добавление ингредиентов, которые не указаны в составе.

"Каждый производитель старается проанализировать проблему и исправить ее. Потому что, если ты хочешь оставаться на рынке, ты должен честно доносить информацию о своем товаре через маркировку, не врать покупателю", – цитирует ТАСС главу Роскачества.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать качественные пельмени и как их правильно хранить. Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца. Формулировка "специи" в составе очень размыта: вместе с ней производители могут добавлять в состав усилители вкуса и ароматизаторы. Клетчатки и крахмала не должно быть ни в фарше, ни в тесте.

Пельмени должны быть рассыпчатыми в пачке, слипшийся товар может говорить о нарушении условий хранения.

Перед покупкой пельменей важно обратить внимание на срок годности. Максимальный срок хранения – 6 месяцев при температуре не более -10 градусов. Для тех, кто следит за фигурой, порция пельменей не должна превышать 10 штук – в них примерно 300 килокалорий.

экономика

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