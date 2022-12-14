Диетолог рассказала, какие продукты вызывают привыкание

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Некоторые компоненты продуктов глубокой переработки создают привыкание, схожее с привыканием к кокаину и опиоидам. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

По словам диетолога-терапевта Светланы Павличенко, при упоминании зависимости обычно речь идет о чрезмерном употреблении фастфуда. Она отметила, что в бургерах и жареной картошке, помимо большого количества калорий и масла, много соли. Павличенко добавила, что она является хорошим консервантом и усилителем вкуса.

Эксперт пояснила, что к соли развивается не зависимость, а привычка употребления. При этом при необходимости человек может легко от нее отказаться, а за 8–12 недель большинство привыкают к такой диете.

"Доказано, что добавление сахара значительно увеличивает предпочтение в выборе продуктов с высоким содержанием жира у людей", – сказала Павличенко.

Она указала, что одновременное содержание в блюде сахара и жиров более эффективно стимулирует развитие привыкания.

Эксперт отметила, что зависимость может вызывать и кофеин. По ее словам, при его употреблении постепенно возникает потребность в увеличении дозы, появляется дискомфорт при невозможности употребления. В случае полного исключения кофеина из рациона люди начинают жаловаться на головную боль, утомляемость и неспособность сосредоточиться.

Кроме того, привыкание вызывает и сахар, отказ от которого сопровождается раздражительностью, тревожностью и неудовлетворенностью. Диетолог уточнила, что в рационе сахар может присутствовать в качестве белого столового сахара, меда, кленового сиропа или сиропа агавы.

"Сахар приводит к перееданию, повышенной тяге к другим наркотикам, вызывающим зависимость, симптомам "ломки" при прекращении употребления", – сказала диетолог.

Ряд исследований показали, что сахар негативно влияет на участки мозга, отвечающие за вознаграждение. В результате это приводит к тому, что человеку требуется больше стимулов для получения удовольствия, это способствует увеличению потребления пищи и предрасполагает к ожирению.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что самыми опасными молочными продуктами являются сыр и сливочное масло. Так, сыр может вызывать мигрень у некоторых людей. Сыр также может быть вреден для страдающих гипертонией. Сливочным маслом не нужно увлекаться тем, у кого есть избыточный вес.



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