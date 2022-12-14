Врач раскрыла главное лечебное свойство красной рыбы

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В состав красной рыбы входит огромное число полезных микроэлементов, однако некоторым людям следует с осторожностью употреблять данный продукт. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на диетолога-эндокринолога Наталью Лазуренко.

Она подчеркнула, что этот продукт содержит тот самый белок, который человек может получить только из пищи. Данное вещество, по мнению врача, представляет собой строительный материал для гормонов, ферментов, клеток кишечника и печени.

Лазуренко отметила, что красная рыба способна насытить организм азотом и кислородом. Помимо этого, в состав этого блюда входит множество полезных жиров. Омега-3 способна купировать многие заболевания.

"Полиненасыщенные жирные кислоты являются питательным энергетическим материалом. Также этот продукт снижает воспаление. Ни для кого не секрет, что воспаление лежит в основе многих заболеваний, например ожирения, атеросклероза и остеопороза. Омега-3 снижает риски развития этих болезней", – заявила Лазуренко.

Однако эксперт предостерегла от чрезмерного употребления данного продукта, ведь красная рыба может вызвать изжогу и горечь во рту.

Ранее доктор медицинских наук Маргарита Королева рекомендовала ограничить употребление соленых, жирных, жареных и сладких продуктов при заболеваниях сердца. Также она посоветовала есть как можно меньше маринованных огурцов, помидоров и грибов.

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