Диетолог назвала неожиданный продукт, который укрепляет сосуды

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Москвой 24 посоветовала употреблять настой красной луковой шелухи для укрепления сосудов.

"Неожиданный продукт для укрепления сосудов – это красный лук, причем лучше луковая шелуха, настои даже делают из шелухи", – говорит эксперт.

По словам диетолога, в красной луковой шелухе содержится много кверцетина, который укрепляет стенки сосудов, снижает воспаление в организме и помогает предупредить развитие серьезных заболеваний.





Елена Соломатина врач-диетолог Кверцетин относится к биофлавоноидам, это витамин P. Он укрепляет капилляры, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и сохраняет наши сосуды молодыми как можно дольше.

"Красная луковая шелуха обладает противовоспалительным эффектом. Микровоспаления являются предвестником заболеваний, связанных именно с эндотелием, внутренней выстилкой сосудов. На поврежденный участок устремляется холестерин, и дальше развивается атеросклероз со всеми старческими последствиями: гипертонией, инсультом, инфарктом", – заключила Соломатина.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский перечислил признаки, которые свидетельствуют о разрушении сосудов. В частности, об этом могут говорить точечные кровоизлияния на конечностях, в подмышках, на шее и лице. Кроме того, о патологии иногда предупреждают отеки ног. Причем чаще всего процесс односторонний. То есть отекает и болит только одна нога, а другая – нет.



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