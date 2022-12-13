Эндокринолог перечислила неочевидные полезные свойства глинтвейна

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Глинтвейн имеет некоторые свойства, которые благоприятно действуют на организм человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на диетолога и эндокринолога Виктории Елисеевой.

По словам эксперта, в глинтвейне содержатся специи, травы и свежие фрукты, которые влияют на организм как антидепрессант. Напиток способствует снижению артериального давления и оказывает бактерицидное действие.

Диетолог отметила, что глинтвейн также способствует сохранению эластичности сосудов и повышению аппетита.

При этом Елисеева призвала не забывать и про его негативные свойства.

"Не стоит забывать, что в составе глинтвейна имеется сахар или мед, следовательно, это высококалорийный напиток", – добавила врач.

Эксперт не рекомендовала употреблять данный напиток в больших количествах при таком заболевании, как диабет, а также при лишнем весе.

Ранее сообщалось, что врач-педиатр и нутрициолог Ирина Юзуп рассказала о пользе холодца. Врач отметила, что холодец содержит большое количество коллагена. Кроме этого холодец благодаря своей калорийности снижает действие алкоголя.



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